HDP'li Pervin Buldan'dan Türkiye'ye tehdit! "Öcalan'ın sabrı taşarsa, vay halinize!"

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın, geçmiş yıllara ait mitinginde haykırarak Öcalan'ı arkasına aldığı görüldü. APO ile çok kez bir araya gelen Buldan'ın, konuşması esnasında yer verdiği "Öcalan'ın sabrı taşarsa, vay halinize" ifadeleri, sosyal medyada yeniden gündem oldu. Vatandaşlar, Buldan'a Türkiye Cumhuriyeti çatısı altında yaşadığını hatırlattı.

"ÖCALAN'IN SABRI TAŞARSA VAY HALİNİZE"

HDP'li Pervin Buldan'ın, son olarak CHP ve beraberindeki partileri "Biz demirden leblebiyiz, ağzınıza alırsanız dişleriniz dökülür" tehdidinin ardından, geçmiş yıllara ait savurduğu tehdit gün yüzüne çıktı. Öcalan ile yakın ilişkileri olduğu bilinen Buldan'ın, 2014 yılında Iğdır'da gerçekleştirdiği mitingde "Öcalan'ın sabrı taşarsa vay halinize" ifadelerini kullandığı görüldü.