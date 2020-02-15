HDP'li Sarısaç hakkında soruşturma başlatıldı

VAN Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç hakkında soruşturma başlattı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç hakkında, "terör örgütüne yardım ve yataklık, terörle mücadele kanunu 6. maddesine aykırılık ve kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA