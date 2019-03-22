HDP'li Temelli: Hani bizim oylarımız haramdı

HAKKARİ'de mitingde konuşan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "Burası bizim vatanımız, burası bizim yurdumuz. Ortak vatanımızda demokratik cumhuriyet mücadelesini dün olduğu gibi, bugün de kararlı bir şekilde sürdüreceğiz. O yüzden 31 Mart'ta sandığa gidiyoruz" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Çiftlik mevkiinde HDP Hakkari Milletvekili Sait Dede ve partililer tarafından karşılandı. Temelli, daha sonra partisince kent merkezindeki Cumhuriyet Caddesi'nde düzenlenen seçim mitinginde halka hitap etti. Temelli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirdi. Temelli, kendilerine "Gidin" denildiğini söyleyerek, "Hiçbir yere gitmiyoruz, burası bizim vatanımız, burası bizim yurdumuz. Ortak vatanımızda, demokratik cumhuriyet mücadelesini dün olduğu gibi, bugün de kararlı bir şekilde sürdüreceğiz. O yüzden 31 Mart'ta sandığa gidiyoruz. Biz sandığa gidiyoruz, onlar da iktidardan gidiyorlar" dedi. Temelli sözlerini şöyle sürdürdü:

"Baktılar olmuyor, çıkıp Kürtlerden oy istiyorlar. Hani bizim oylarımız haramdı, hani "Gidin" idi. Ne oldu? Anketler geldi, baktılar durum kötü, başladılar Kürtlerin oylarını istemeye. Bu oylar anamızın ak sütü kadar helaldir. Kayyumlardan kentlerimizi kurtaracağız. Çok daha fazla yerde HDP yerelde iktidara gelecek. Umutsuzluğa yer yok. Birlikte karar alacağız, birlikte yöneteceğiz. O yeni yaşamı Hakkari'de, Çukurca'da, Şemdinli'de her yerde hayata geçireceğiz."

Temelli'nin konuşmasının ardından miting sona erdi.

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DHA