HDP'li Tuma Çelik'in dokunulmazlığı için karar verildi

HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik’in seçim çalışmaları sırasında düzenlenen dernek toplantısına katılan bir kadına tecavüz ettiği iddia edilmiş ve dokunulmazlığının kaldırılması için çalışma başlatılmıştı.

Bugün toplanan TBMM Hazırlık Komisyonu, tecavüz iddialarıyla gündeme gelen Tuma Çelik'in dosyasına ilişkin olarak görüştü.

KARAR VERİLDİ

Görüşme sonrası komisyon, oy birliğiyle Tuma Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verildi. Komisyon 2 Eylül'de hazırladığı raporu Karma Komisyon'a gönderecek. Karma Komisyon da Tuma Çelik'ten tekrar savunma yapmasını isteyecek.

Tuma Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin karar verilmesi durumunda dosya, yeni yasama döneminde Meclis Genel Kurulu'na gönderilecek.

(Tuma Çelik)

"SUÇUN VE İDDİA CİDDİ"

Hazırlık Komisyonu başkanı AK Parti milletvekili Ali Özkaya, Tuma Çelik'in durumuna ilişkin olarak, "Suçları sabit görmekle ilgili bir husus söyleyemeyiz. Ancak Milletvekillerine verilen dokunulmazlık, hiçbir endişe ve korkuya yer vermemesi için verilen bir haktır. Yasama böyle bir suçla töhmet altında kalamazdı. Suçun ve iddianın ciddi olduğunu, yasamanın bir üyesinin töhmet altında kalması ve konunun yargı tarafından görülmesini uygun gördük" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Sabah'tan Kenan Kıran ve Zübeyde Yalçın'ın haberine göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameye göre olay şöyle gelişti:

Tuma Çelik, 24 Haziran 2018'deki Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri öncesinde Mardin'de seçim çalışmaları kapsamında bir derneğin toplantısına katıldı. Çelik, toplantının yapıldığı binada bir kadına tecavüz ettiği iddia edildi.

KADINA ŞİKAYET ETMEMESİ İÇİN BASKI YAPTI

Çelik, kadının kendisini şikayet etmemesi için tehdit, şantaj ve her yolu denedi ve baskı yaptı. Mağdur kadının şikayeti üzerine harekete geçen Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı, Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılmasını öngören fezlekeyi düzenledi ve Meclis'e gönderdi. HDP, Meclis'e gelen dosyanın içeriğini bilmesine karşın bugüne kadar Çelik ile ilgili hiçbir adım atmadı, hiçbir işlem yapmadı.