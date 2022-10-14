HDP'li vekillerin olduğu araç, taksiyle çarpıştı! Taksi şoförü hayatını kaybetti

HDP'den yapılan açıklamaya göre kaza, bu sabah saatlerinde gerçekleşti. Milletvekilleri Ömer Öcalan, Dersim Dağ, Nusrettin Maçin ve parti üyelerinin olduğu araç havalimanına giderken Milli Kütüphane kavşağında bir taksi ile çarpıştı. Kazada milletvekilleri hafif şekilde yaralanırken taksi şoförü hayatını kaybetti.

HDP'DEN AÇIKLAMA

HDP'den kazaya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu sabah Milletvekillerimiz Ömer Öcalan, Dersim Dağ, Nusrettin Maçin ve parti üyelerimizi havaalanına götüren parti aracımız, Milli Kütüphane kavşağında ticari taksi ile çarpışmıştır. Kazada milletvekillerimiz hafif yaralamış, taksi şoförünün yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Milletvekillerimiz hastanede müşahede altına alınmışlardır"