HDP'liler oğlunu bulmak isteyen anneye saldırmıştı. O anne oğluna kavuştu

Çocuğu HDP'liler tarafından dağa kaçırılan acılı anne Hacire Akar'a saldırmışlardı

Anne Akar'ın HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlattığı oturma eylemi ailedeki kadınların katılımıyla sürerken, binadan çıkan bir grup partili oturma eylemini takip eden gazetecilere "Niye sürekli görüntü çekiyorsunuz?" diye bağırdı. Gruptakiler ardından kapı önündeki anne Akar ve yakını kadınları kollarından tutup uzaklaştırmak için müdahalede bulundu.

Bu sırada çevrede bekleyen Akar'ın yakını bir grup erkek de HDP'lilere tepki gösterdi. Kısa süreli yaşanan gerginlik, polisin zamanında müdahalesi sonucu sona erdi.

'BUNUN SORUMLUSU HDP, EMİNİM'

Öte yandan günlerdir direnen anne bugün oğluna kavuştu. Eylemin üçüncü gününde polis ekipleri tarafından Hacire Akar'a müjdeli haber verildi. Oğlu Mehmet Akar'ın karakola giderek teslim olduğu haberini alan Hacire Akar, "Polis bana oğlumun karakolda olduğunu söylüyor. Ben şimdi oraya gidiyorum. Çocuğum orada değilse ben yeniden gelip HDP binası önünde eylemimi yapacağım. Çocuğumu onlar kaçırmışlar. Bunun sorumlusu HDP'dir. Bundan eminim" dedi.

MEHMET AKAR BULUNDU

Kaçırıldığı iddia edilen Mehmet Akar'ın amcası Abdullah Akar ise annesinin karakola gidip oğlunu gördüğünü ve rahatladığını söyledi. Hacire Akar'ın oğluna götürülmesinin ardından eylem yapan aile fertleri eylemlerini sona erdirdi.