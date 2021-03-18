HDP'nin kapatılma kararı İstiklal'de vatandaşlar tarafından kutlandıİzmir'de alkollü sürücü dur ihtarına uymayarak 1 polisin yaralanmasına neden olduZimbabve'nin Başkenti ve Para Birimi Nedir? Zimbabve'nin Bayrağı Nasıldır?Zambiya'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Zambiya'nın Bayrağı Nasıldır?Yunanistan'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Yunanistan'ın Bayrağı Nasıldır?Seha isminin anlamı nedir, Seha ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Ayçe isminin anlamı nedir, Ayçe ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Deva isminin anlamı nedir, Deva ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Veda isminin anlamı nedir, Veda ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Hava isminin anlamı nedir, Hava ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
İstanbul5 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. HDP'nin kapatılma kararı İstiklal'de vatandaşlar tarafından kutlandı

HDP'nin kapatılma kararı İstiklal'de vatandaşlar tarafından kutlandı

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açtı. Davanın duyulmasının ardından stiklal caddesinde bir grup insan tarafından "HDP kapatılıyor, PKK'nın kökü kazınıyor, müjdeler olsun" sözleriyle kutlandı.

HDP'nin kapatılma kararı İstiklal'de vatandaşlar tarafından kutlandı

HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşürülmesinden kısa süre sonra Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin kapatılması yönünde dün akşam saatlerinde Anayasa Mahkemesi'nde dava açtı.

Açılan dava için hazırlanan iddianame Yüksek Mahkemeye gönderilirken, iddianamede HDP üyelerinin beyan ve eylemleriyle devletin milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı, ortadan kaldırmayı amaçladıkları belirtildi.

HDP'nin kapatılma kararı İstiklal'de vatandaşlar tarafından kutlandı

"PKK'NIN KÖKÜ KAZINIYOR MÜJDELER OLSUN"

HDP'nin kapatılmasına ilişkin olarak sosyal medyada binlerce paylaşım yapılırken, yayılan bir video ise epey ilgi gördü. Bir vatandaş Taksim'in İstiklal Caddesi'nde HDP'nin kapatılması için açılan davayı büyük sevinçle kutladı. Caddenin ortasında bağıran vatandaş, "HDP kapatılıyor, PKK'nın kökü kazanıyor. Müjdeler olsun" ifadelerini kullandı.

 

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT