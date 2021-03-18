HDP'nin kapatılma kararı İstiklal'de vatandaşlar tarafından kutlandı

HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşürülmesinden kısa süre sonra Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin kapatılması yönünde dün akşam saatlerinde Anayasa Mahkemesi'nde dava açtı.

Açılan dava için hazırlanan iddianame Yüksek Mahkemeye gönderilirken, iddianamede HDP üyelerinin beyan ve eylemleriyle devletin milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı, ortadan kaldırmayı amaçladıkları belirtildi.

"PKK'NIN KÖKÜ KAZINIYOR MÜJDELER OLSUN"

HDP'nin kapatılmasına ilişkin olarak sosyal medyada binlerce paylaşım yapılırken, yayılan bir video ise epey ilgi gördü. Bir vatandaş Taksim'in İstiklal Caddesi'nde HDP'nin kapatılması için açılan davayı büyük sevinçle kutladı. Caddenin ortasında bağıran vatandaş, "HDP kapatılıyor, PKK'nın kökü kazanıyor. Müjdeler olsun" ifadelerini kullandı.