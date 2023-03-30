HDP'nin seçim bildirgesinde skandal maddeler! Sınır ötesi operasyonlara son vereceklerini ve Diyanet İşlerini kapatacaklarını söylediler!

Yeşil Yol Partisi 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimlerine ilişkin tanıtım toplantısında seçim bildirgesini açıkladı. Bildirge de yer alan maddeler ise büyük bir skandal yarattı.

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HDP'nin seçim bildirgesinde skandal maddeler! Sınır ötesi operasyonlara son vereceklerini ve Diyanet İşlerini kapatacaklarını söylediler!

Türkiye Cumhuriyeti 14 Mayıs günü Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimlerine sayılı günler kala hazırlıklarını son hız sürdürüyor. Partililer oluşturdukları ittifaklarla ve seçtikleri Cumhurbaşkanı adaylarıyla vatandaşlarla buluşmalarına başlamış, vaatlerini halka duyurma çalışmalarına girmişlerdir. Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan ve Memleket Partisi adayı ise Muharrem İnce olarak oy pusulalarında yerlerini alacak.

HDP'nin seçim bildirgesinde skandal maddeler! Sınır ötesi operasyonlara son vereceklerini ve Diyanet İşlerini kapatacaklarını söylediler! İTTİFAK'IN GİZLİ DESTEKÇİSİ HDP

Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçadroğlu olduktan sonra İttifak'ta ortalık karışmış ve HDP ile görüşeme gerçekleştirmesi de bardağı taşıran son damla olmuştu. O görüşme sonrası HDP'den destek isteyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüşmesi sonrasında HDP herhangi bir aday çıkarmayacağını duyurmuştu. Yeşil sol parti ile seçimlere gireceğini duyuran HDP'nin ise Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyerek masanın gizli ittifakı olduğu ifade edildi.

O BİLDİRİDE SKANDAL SÖZLER YER ALDI

Yeşil Sol Parti ile HDP'nin düzenlediği toplantı da ise seçim bildirisi okunmuş ve o bildiride ise akıl almaz sözler yer aldı.

O skandal sözler ise, "Teröristlere yapılan sınır ötesi operasyonlara son verilecek.

Türkiye'nin Kürt sorununu bahane ederek Suriye ve Irak'a yönelik operasyonlarına son vereceğiz. Türkiye'nin Suriye ve Irak'tan geri çekilmesini sağlayacak bu ülkelerle dostluk içinde müzakere edip Kürt meselesini çözecek

Diyanet yerine inanç hizmetleri başkanlığını koyacağız.

Zorunlu din derslerini kaldıracağız."

HDP'nin seçim bildirgesinde skandal maddeler! Sınır ötesi operasyonlara son vereceklerini ve Diyanet İşlerini kapatacaklarını söylediler!

AK PARTİ'DEN TEPKİ TOPLADI

O sözler üzerine ise AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı paylaşımda "Kandil'e baharlar getirecek bu vaatleri hangi cumhurbaşkanı adayıyla yapacaksınız? Başkan Recep Tayyip Erdoğan olmadığına göre kim?" ifadelerini kullandı.

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