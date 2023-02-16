Hebat Alan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hebat Alan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Hebat Alan kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Hebat Alan ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Hebat Alan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hebat Alan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hebat Alan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hebat Alan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hebat Alan 11 Temmuz 1998 tarihinde Mardin şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hebat Alan Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hebat Alan, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kahramanmaraşspor futbol takımında oynamaktadır. Kahramanmaraşspor takımına 12 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Hebat Alan'nin Kahramanmaraşspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Hebat Alan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/hebatalann/

Hebat Alanboyu ve yaşı kaç

Hebat Alan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hebat Alan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Hebat Alan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hebat Alan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Ağu 2015 yılında Van BBSK Alt

28 Eylül 2016 yılında Mardin BB

18 Ağu 2017 yılında Elazığspor U21

1 Temmuz 2019 yılında Elazığspor

1 Ağu 2021 yılında Mardin 1969

12 Ocak 2022 yılında Kahramanmaraş

Hebat Alan kimdir

Hebat Alan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hebat Alan şuan Kahramanmaraşspor takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kiziltepe Belediyesispor

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Hebat Alan nereli

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