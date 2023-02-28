Hebert Vergara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hebert Vergara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Hebert Vergara kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Hebert Vergara ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.