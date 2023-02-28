Hebert Vergara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hebert Vergara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hebert Vergara adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Hebert Vergara Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Hebert Vergara 22 Mart 2002 tarihinde Minas şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Hebert Alexander Vergara Larrosa şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Hebert Vergara Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hebert Vergara, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Academia Deportiva Cantolao futbol takımında oynamaktadır. Academia Deportiva Cantolao takımına 4 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Hebert Vergara'nin Academia Deportiva Cantolao ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Hebert Vergara Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Hebert Vergara futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2022 yılında Búhos ULVR FC
4 Ocak 2023 yılında AD Cantolao
Hebert Vergara Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Hebert Vergara şuan Academia Deportiva Cantolao takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.
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