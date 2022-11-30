Hece vezninin üstadı, Mihriban'ın şairi Abdurrahim Karakoç'tan en güzel 5 şiir!
Sevilen Türk şair ve gazeteci Abdurrahim Karakoç'un en sevilen 5 şiirini sizin için hazırladık...
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