Hector Bellerin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hector Bellerin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hector Bellerin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hector Bellerin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hector Bellerin 19 Mart 1995 tarihinde Badalona şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Héctor Bellerín Moruno şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hector Bellerin Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Goal Management yapmaktadır. Hector Bellerin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sporting CP futbol takımında oynamaktadır. Sporting CP takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Hector Bellerin'nin Sporting CP ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Hector Bellerin Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/HectorBellerin

http://www.instagram.com/hectorbellerin/

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http://www.facebook.com/HectorBellerin

Hector Bellerin Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Hector Bellerin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 15.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 40.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Hector Bellerin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hector Bellerin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Barça U16

1 Temmuz 2011 yılında Arsenal U18

1 Temmuz 2012 yılında Arsenal U21

22 Kasım 2013 yılında Watford

18 Şubat 2014 yılında Arsenal U21

1 Temmuz 2014 yılında Arsenal

31 Ağu 2021 yılında Betis

30 Haziran 2022 yılında Arsenal

1 Eylül 2022 yılında Barcelona

31 Ocak 2023 yılında Sporting CP

Hector Bellerin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hector Bellerin şuan Sporting CP takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Hector Bellerin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İspanya takımında 10 numaralı formasıyla 29 Mayıs 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

İspanya U21 takımında 2 numaralı formasıyla 30 Mart 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 0 gol atmıştır.

İspanya U19 takımında 2 numaralı formasıyla 5 Haziran 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

İspanya U17 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

İspanya U16 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

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