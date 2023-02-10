Hector Canteros kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hector Canteros Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hector Canteros adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hector Canteros Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hector Canteros 15 Mart 1989 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Héctor Miguel Canteros şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hector Canteros Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Domenica Sports Argentina yapmaktadır. Hector Canteros, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kulüpsüz futbol takımında oynamaktadır. Kulüpsüz takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Hector Canteros'nin Kulüpsüz ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hector Canteros Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Hector Canteros isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 5.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Hector Canteros Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hector Canteros futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Vélez Sarsfield

20 Ağu 2012 yılında Villarreal

30 Haziran 2013 yılında Vélez Sarsfield

1 Temmuz 2014 yılında Flamengo

5 Ağu 2016 yılında Vélez Sarsfield

30 Haziran 2017 yılında Flamengo

10 Ağu 2017 yılında Chapecoense

31 Aralık 2018 yılında Flamengo

31 Ocak 2019 yılında Ankaragücü

25 Mart 2020 yılında Kulüpsüz

25 Ocak 2021 yılında Patronato

28 Ocak 2022 yılında Platense

22 Temmuz 2022 yılında CSA

31 Aralık 2022 yılında Platense

1 Ocak 2023 yılında Kulüpsüz

Hector Canteros Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hector Canteros şuan Kulüpsüz takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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