Hector Echague kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hector Echague Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hector Echague adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hector Echague Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hector Echague 24 Ocak 1988 tarihinde Corrientes şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Héctor Eduardo Echagüe şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hector Echague Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hector Echague, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Defensores Unidos (Zarate) futbol takımında oynamaktadır. CA Defensores Unidos (Zarate) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Hector Echague'nin CA Defensores Unidos (Zarate) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Hector Echague Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Hector Echague isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hector Echague Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hector Echague futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Indep'te II

1 Temmuz 2010 yılında Textil Mandiyú

1 Ocak 2012 yılında CA Güemes

1 Ocak 2013 yılında DEPRO

15 Ağu 2017 yılında CADU (Zarate)

1 Temmuz 2019 yılında DEPRO

1 Ocak 2023 yılında CADU (Zarate)

Hector Echague Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hector Echague şuan CA Defensores Unidos (Zarate) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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