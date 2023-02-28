Hector Espinola kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hector Espinola Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hector Espinola adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hector Espinola Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hector Espinola 12 Şubat 1991 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Héctor Adán Espínola Varela şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hector Espinola Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Capo Sports yapmaktadır. Hector Espinola, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Nacional Asunción futbol takımında oynamaktadır. Club Nacional Asunción takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Hector Espinola'nin Club Nacional Asunción ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hector Espinola Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hector Espinola isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hector Espinola Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hector Espinola futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Guaireña FC

1 Ocak 2023 yılında Nacional

Hector Espinola Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hector Espinola şuan Club Nacional Asunción takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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