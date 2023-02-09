Hector Fertoli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hector Fertoli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hector Fertoli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hector Fertoli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hector Fertoli 3 Aralık 1994 tarihinde El Trébol şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hector Fertoli Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hector Fertoli, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Racing Club futbol takımında oynamaktadır. Racing Club takımına 23 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Hector Fertoli'nin Racing Club ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Hector Fertoli Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Hector Fertoli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.75 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Hector Fertoli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hector Fertoli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Newell's II

1 Ocak 2016 yılında Newell's

21 Ocak 2019 yılında San Lorenzo

23 Ocak 2020 yılında Racing Club

27 Temmuz 2021 yılında CA Talleres

31 Aralık 2022 yılında Racing Club

Hector Fertoli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hector Fertoli şuan Racing Club takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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