Hector Hevel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hector Hevel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hector Hevel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hector Hevel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hector Hevel 15 Mayıs 1996 tarihinde Voorschoten şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Aslen Hollanda,İspanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hector Hevel Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Universal Twenty Two yapmaktadır. Hector Hevel, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Andorra futbol takımında oynamaktadır. FC Andorra takımına 5 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Hector Hevel'nin FC Andorra ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Hector Hevel Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Hector Hevel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hector Hevel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hector Hevel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında ADO Altyapı

1 Temmuz 2012 yılında ADO U17

1 Temmuz 2013 yılında ADO U19

1 Temmuz 2014 yılında ADO Den Haag

16 Ocak 2017 yılında AEK Larnaca

5 Ekim 2020 yılında FC Andorra

Hector Hevel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hector Hevel şuan FC Andorra takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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