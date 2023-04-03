Hector Urias kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hector Urias Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Hector Urias kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Hector Urias ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.