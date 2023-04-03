Hector Urias kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hector Urias Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hector Urias adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Hector Urias Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Hector Urias 30 Haziran 2003 tarihinde Tijuana şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Héctor Eduardo Urías Osuna şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Hector Urias Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PitZGroup yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Club Tijuana U20 futbol takımında oynamaktadır. Club Tijuana U20 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Hector Urias'nin Club Tijuana U20 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Hector Urias Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Hector Urias futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında Tijuana U17
1 Temmuz 2022 yılında Tijuana U20
Hector Urias Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Hector Urias şuan Club Tijuana U20 takımında oynamakta ve 195 numaralı formayı giymektedir.
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