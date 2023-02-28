Hector Villalba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hector Villalba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hector Villalba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hector Villalba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hector Villalba 26 Temmuz 1994 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Paraguay,Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Héctor Daniel Villalba şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hector Villalba Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Agrinzonis Sudamerica yapmaktadır. Hector Villalba, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Libertad Asunción futbol takımında oynamaktadır. Club Libertad Asunción takımına 31 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Hector Villalba'nin Club Libertad Asunción ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hector Villalba Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/TitoVillalba15

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http://www.instagram.com/titovillalba15/

Hector Villalba Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hector Villalba isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Hector Villalba Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hector Villalba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında San Lorenzo

22 Temmuz 2016 yılında Atlanta

29 Temmuz 2016 yılında Club Tijuana

31 Aralık 2016 yılında Atlanta

31 Ocak 2020 yılında Libertad

Hector Villalba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hector Villalba şuan Club Libertad Asunción takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Hector Villalba Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Paraguay takımında 20 numaralı formasıyla 20 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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