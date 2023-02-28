Hector Zeta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hector Zeta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Hector Zeta kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Hector Zeta ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Hector Zeta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hector Zeta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Hector Zeta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hector Zeta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hector Zeta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hector Zeta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hector Zeta 15 Mayıs 1994 tarihinde Amazonas şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Héctor Alipio Zeta Lacherre şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hector Zeta Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini firsteleven ISM yapmaktadır. Hector Zeta, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Binacional futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Binacional takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Hector Zeta'nin Deportivo Binacional ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hector Zeta Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/hectorzeta94/

http://www.facebook.com/profile.php?id=100001593234807

Hector Zeta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hector Zeta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 375 Bin € kadar çıkmıştır.

Hector Zeta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hector Zeta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Alfonso Ugarte

1 Ocak 2013 yılında José Gálvez

1 Ocak 2014 yılında Diablos Rojos

1 Eylül 2014 yılında Fuerza Minera

1 Ocak 2015 yılında Alfonso Ugarte

1 Ocak 2016 yılında Dep. Garcilaso

1 Ocak 2017 yılında JM Arguedas

1 Ocak 2018 yılında Dep. Binacional

13 Mayıs 2021 yılında Pirata FC

31 Aralık 2021 yılında Dep. Binacional

4 Ocak 2022 yılında Unión Comercio

1 Ocak 2023 yılında Dep. Binacional

Hector Zeta kimdir

Hector Zeta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hector Zeta şuan Deportivo Binacional takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Universidad San Martín de Porres

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Hector Zeta nereli

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