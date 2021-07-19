Türkiye'nin önde gelen yatırım gruplarından biri olup, temellerinin atıldığı 1996 yılından bu yana kurumsal finansman ve girişim sermayesi üzerine yoğunlaşan Hedef Holding, Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yaptığı başvuruyla halka arz olacağını duyurdu. Yatırımcıları heyecanlandıran bu haberin ardından, Hedef Holding halka arz hangi bankalar? Eşit mi oransal mı? Hedef Holding AŞ halka arz hisse senedi, borsa kodu, kaç lot verir? sorularının cevabı da merak konusu oldu. İşte detaylar...

HEDEF HOLDİNG HALKA ARZ HANGİ BANKALAR?

Hedef Holding halka arzında tüm banka ve aracı kurumlardan talep toplanacak.

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

Global Menkul Değerler A.Ş,

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

Ahlatçı Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

Alan Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

Bizim Menkul Değerler A.Ş,

Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

ING Menkul Değerler A.Ş,

Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

Phillipcapital Menkul Değerler A.Ş,

Piramit Menkul Kıymetler A.Ş,

QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

Strateji Menkul Değerler A.Ş,

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

Ünlü Menkul Değerler A.Ş,

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

Yatırım Finansman Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

Ziraat Yatırım Yatırım Menkul Değerler A.Ş

HEDEF HOLDİNG HALKA ARZ EŞİT Mİ ORANSAL MI?

Hedef Holding'in halka arzından İnfo Yatırım sorumlu olacak ve arz, tamamen eşit dağıtım yoluyla yapılacak.

HEDEF HOLDİNG AŞ HALKA ARZ HİSSE SENEDİ

Hedef Holding AŞ'nin halka arzında 50.000.000 + 10.000.000 yani toplamda 60.000.000 hisse halka arz edilecek.

HEDEF HOLDİNG AŞ HALKA ARZ BORSA KODU

Hedef Holding AŞ, Borsa İstanbul'da HDFGS koduyla işlem görecek.

KOD: #HDFSG

HEDEF HOLDİNG AŞ HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Hedef Holdin AŞ'nin halka arzının ana pazarda işlem görmesi beklenirken satış fiyatı 2,20 TL olarak açıklandı. Halka arz büyüklüğü ise 132.000.000 TL olacak.

HEDEF HOLDİNG AŞ HAKKINDA

Hedef Holding, Türkiye'nin önde gelen yatırım gruplarından biri olup, temellerinin atıldığı 1996 yılından bu yana kurumsal finansman ve girişim sermayesi üzerine yoğunlaşmıştır. Grup, Türkiye'nin önde gelen girişimcilerinden Namık Kemal Gökalp tarafından kurulmuştur.

Başta farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlere kurumsal ve finansal danışmanlık hizmeti vermek üzere kurulmuş olup, ilerleyen dönemde kurumsal kimliğine yatırımcı profilini de ekleyerek başta finans alanında olmak üzere doğrudan ve dolaylı yatırımlar gerçekleştirmeye başlamıştır.

Başlıca ilgi alanlarını özel sermaye yatırımları ve varlık yönetiminin oluşturduğu Şirket’in yatırımları arasındaki amiral gemileri Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.’dir. KOBİ’lere öz sermaye finansmanı sağlanmasında Hedef Girişim Sermayesi girişim sermayesi sektörünün öncü ve lider oyuncularından biri iken, Hedef Portföy Yönetimi de Mart 2021 itibariyle yönetimi altında bulunan toplam 2.500 milyon TL tutarındaki fon ve varlık tutarı ile portföy yönetimi sektöründe önemli bir konumda bulunmaktadır.