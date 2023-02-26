Hedir Mohammed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hedir Mohammed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hedir Mohammed adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hedir Mohammed Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hedir Mohammed 12 Eylül 1997 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hedir Mohammed Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Tamale United futbol takımında oynamaktadır. Real Tamale United takımına - tarihinde katılmıştır. Hedir Mohammed'nin Real Tamale United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hedir Mohammed Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hedir Mohammed isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hedir Mohammed Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hedir Mohammed Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hedir Mohammed şuan Real Tamale United takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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