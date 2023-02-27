Hee Dong Roh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hee Dong Roh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hee Dong Roh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hee Dong Roh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hee Dong Roh 3 Haziran 2002 tarihinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 노희동 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hee Dong Roh Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gwangju FC futbol takımında oynamaktadır. Gwangju FC takımına 18 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Hee Dong Roh'nin Gwangju FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hee Dong Roh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hee Dong Roh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hee Dong Roh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hee Dong Roh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Ha Tae-ho YFC

1 Ocak 2017 yılında Daeryun MS

1 Ocak 2018 yılında Silla HS

1 Ocak 2019 yılında Hyeonpung U15

1 Ocak 2020 yılında Ahn Jung-hwan

1 Ocak 2021 yılında Gimhae FC

18 Ocak 2022 yılında Gwangju FC

Hee Dong Roh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hee Dong Roh şuan Gwangju FC takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Kim Kwang-seok FC (김광석축구클럽, 2013-2014),Gachang FC Ha Tae-ho U15 (가창FC하태호 U15, 2015-2016),Daeryun Middle School (대륜중학교, 2017),Silla High School (신라고등학교, 2018),Hyeonpung FC U18 (현풍FC U18, 2019),Hongcheon Ahn Jung-hwan FC (홍천안정환FC, 2020)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.