Hee Jun Park kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hee Jun Park Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hee Jun Park adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hee Jun Park Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hee Jun Park 5 Ocak 2002 tarihinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 박희준 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hee Jun Park Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Suwon Samsung Bluewings futbol takımında oynamaktadır. Suwon Samsung Bluewings takımına 12 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Hee Jun Park'nin Suwon Samsung Bluewings ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hee Jun Park Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/qkrgmlwnsss/

Hee Jun Park Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hee Jun Park isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hee Jun Park Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hee Jun Park futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Seongnam FC U18

1 Ocak 2019 yılında Chung-Ang U. HS

12 Ocak 2021 yılında Suwon Bluewings

2 Şubat 2021 yılında Gimhae FC

31 Aralık 2021 yılında Suwon Bluewings

7 Şubat 2022 yılında Dangjin Citizen

31 Aralık 2022 yılında Suwon Bluewings

Hee Jun Park Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hee Jun Park şuan Suwon Samsung Bluewings takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Mapo Sinbuk FC U12 (마포신북축구클럽 U12, 2012-2014),Mapo Sinbuk FC U15 (마포신북축구클럽 U15, 2015-2017),Seongnam FC U18 (풍생고등학교, 2018),Chung-Ang University High School (중앙대학교 사범대학 부속고등학교, 2019-2020)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.