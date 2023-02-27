Hee Seung Kim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hee Seung Kim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hee Seung Kim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hee Seung Kim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hee Seung Kim 19 Ocak 2003 tarihinde Pyeongtaek, Gyeonggi şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 김희승 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hee Seung Kim Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Daegu FC futbol takımında oynamaktadır. Daegu FC takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Hee Seung Kim'nin Daegu FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hee Seung Kim Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kimheeseung__/

Hee Seung Kim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hee Seung Kim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hee Seung Kim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hee Seung Kim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Daegu FC

Hee Seung Kim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hee Seung Kim şuan Daegu FC takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Hee Seung Kim Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Pyeongtaek Sungdong Elementary School (평택성동초등학교, 2012),Seongnam Jungang Elementary School (성남중앙초등학교, 2013),Biryong Elementary School (비룡초등학교, 2014),Shinmyong Middle School (신명중학교, 2015-2017),Cheonan Jeil High School (천안제일고등학교, 2018-2020)

Güney Kore U20 takımında 19 numaralı formasıyla 14 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

Güney Kore U19 takımında 18 numaralı formasıyla 5 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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