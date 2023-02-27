Hee Seung Kim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hee Seung Kim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Hee Seung Kim kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Hee Seung Kim ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Hee Seung Kim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hee Seung Kim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Hee Seung Kim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hee Seung Kim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hee Seung Kim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hee Seung Kim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hee Seung Kim 19 Ocak 2003 tarihinde Pyeongtaek, Gyeonggi şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 김희승 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hee Seung Kim Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Daegu FC futbol takımında oynamaktadır. Daegu FC takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Hee Seung Kim'nin Daegu FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hee Seung Kim Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kimheeseung__/

Hee Seung Kim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hee Seung Kim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Hee Seung Kim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hee Seung Kim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Daegu FC

Hee Seung Kim kimdir

Hee Seung Kim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hee Seung Kim şuan Daegu FC takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Pyeongtaek Sungdong Elementary School (평택성동초등학교, 2012),
Seongnam Jungang Elementary School (성남중앙초등학교, 2013),
Biryong Elementary School (비룡초등학교, 2014),
Shinmyong Middle School (신명중학교, 2015-2017),
Cheonan Jeil High School (천안제일고등학교, 2018-2020)

Hee Seung Kim Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Güney Kore U20 takımında 19 numaralı formasıyla 14 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

Güney Kore U19 takımında 18 numaralı formasıyla 5 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Hee Seung Kim nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son Haberler
Emerson Deocleciano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emerson Deocleciano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Emerson Deocleciano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emerson Deocleciano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Orri Sveinn Stefansson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Orri Sveinn Stefansson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Orri Sveinn Stefansson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Orri Sveinn Stefansson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Janis İkaunieks kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Janis İkaunieks Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Janis İkaunieks kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Janis İkaunieks Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asgeir Eythorsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asgeir Eythorsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asgeir Eythorsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asgeir Eythorsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Çok Okunanlar
Usberk isminin anlamı nedir, Usberk ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Usberk isminin anlamı nedir, Usberk ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Godwin Mensha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Godwin Mensha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Godwin Mensha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Godwin Mensha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Si Woo Song kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Si Woo Song Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Si Woo Song kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Si Woo Song Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Seung Ho Park kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seung Ho Park Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Seung Ho Park kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seung Ho Park Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi