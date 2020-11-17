Heidi Klum'un sevgilisi ile duş aldığı video sosyal medyada ilgi gördü!

Amerika'lı model Heidi Klum, sosyal medya hesabı instagram üzerinden eşi müzisyen Tom Kaulitz ile banyoda yaptıkları anları paylaştı. Duş aldıkları sırada şarkı söyleyen çiftin o görüntüleri sosyal medyada çokça görüntülenme aldı. O anlar kameralara saniye saniye böyle yansıdı.