Heinz Lindner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Heinz Lindner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Heinz Lindner adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Heinz Lindner Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Heinz Lindner 17 Temmuz 1990 tarihinde Linz şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Heinz Lindner Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HAGMAYR Sportmanagement yapmaktadır. Heinz Lindner, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Sion futbol takımında oynamaktadır. FC Sion takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Heinz Lindner'nin FC Sion ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Heinz Lindner Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/heinz170790

http://www.facebook.com/pages/Heinz-Lindner/398062776935849

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Heinz Lindner Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Heinz Lindner isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Heinz Lindner Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Heinz Lindner futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında Linz U15

1 Temmuz 2005 yılında Austria U17

1 Temmuz 2007 yılında Austria U19

1 Ocak 2008 yılında A. Vienna Res.

1 Temmuz 2009 yılında Austria Wien

1 Temmuz 2015 yılında E. Frankfurt

1 Temmuz 2017 yılında Grasshoppers

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

2 Ekim 2019 yılında Wehen Wiesbaden

8 Eylül 2020 yılında FC Basel

1 Temmuz 2022 yılında FC Sion

Heinz Lindner Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Heinz Lindner şuan FC Sion takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Heinz Lindner Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

LASK Linz (10/1996-6/2004), FK Austria Wien (7/2004-12/2007)

Avusturya takımında 1 numaralı formasıyla 1 Haziran 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 34 maçta 0 gol atmıştır.

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