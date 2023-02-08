Heitor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Heitor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Heitor adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Heitor Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Heitor 30 Nisan 2001 tarihinde Goiânia şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Heitor Gatti Silva şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Heitor Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Heitor, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vila Nova Futebol Clube (GO) futbol takımında oynamaktadır. Vila Nova Futebol Clube (GO) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Heitor'nin Vila Nova Futebol Clube (GO) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Heitor Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Heitor isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Heitor Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Heitor futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Costa Rica EC

1 Haziran 2021 yılında Taguatinga EC

6 Eylül 2021 yılında Vila Nova U20

24 Ocak 2022 yılında Iporá EC

11 Şubat 2022 yılında Vila Nova U20

1 Ocak 2023 yılında Vila Nova FC

Heitor Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Heitor şuan Vila Nova Futebol Clube (GO) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Brasilis Futebol Clube Ltda (SP) (2019), Vila Nova Futebol Clube (GO) (2020,2021,2022), Taguatinga Esporte Clube (DF) (2021)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.