Heitor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Heitor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Heitor adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Heitor Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Heitor 27 Nisan 2000 tarihinde doğmuştur. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Heitor Marinho dos Santos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Heitor Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FCI Levadia futbol takımında oynamaktadır. FCI Levadia takımına 10 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Heitor'nin FCI Levadia ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Heitor Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Heitor isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Heitor Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Heitor futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2020 yılında Grêmio B

10 Ocak 2023 yılında FCI Levadia

Heitor Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Heitor şuan FCI Levadia takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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