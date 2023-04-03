Heitor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Heitor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Heitor kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Heitor ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.