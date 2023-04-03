Heitor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Heitor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Heitor adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Heitor Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Heitor 30 Nisan 2002 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Heitor Matos Falqueto şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Heitor Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Heitor, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Leixões SC A23 futbol takımında oynamaktadır. Leixões SC A23 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Heitor'nin Leixões SC A23 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Heitor Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Heitor futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2020 yılında Confiança U20
1 Ocak 2022 yılında Bilinmiyor
1 Temmuz 2022 yılında Leixões A23
Heitor Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Heitor şuan Leixões SC A23 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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