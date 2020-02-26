Hekimoğlu 10. bölüm fragmanı yayınlandı

Herkes tarafından merakla beklenen Hekimoğlu 10. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Hekimoğlu bu kez hastasının beyanına güvenmek zorunda kalıyor. Hekimoğlu'nun ''Ben bu hastane ile ilgili her şeyi bilirim!'' sözü de dikkatlerden kaçmıyor.