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Hekimoğlu 14.Bölüm fragmanı | Hekimoğlu yeni bölüm fragman

Kanal D'de bu akşam ekrana gelecek olan Hekimoğlu dizisi merak edilen yeni diziler arasında. Doctor House serisinden uyarlanan dizinin 14.bölüm fragmanı şimdiden merak edildi. İşte Hekimoğlu 14.Bölüm fragmanı

Timuçin Esen'in başrolünde olacağı Hekimoğlu dizisi ilk bölümünden itibaren sevildi. Dizinin 14.Bölüm fragmanı ise merak konusu oldu. 

HEKİMOĞLU 14.BÖLÜM FRAGMANI

HEKİMOĞLU OYUNCULARI

Hekimoğlu dizisinin Başrollerinde Timuçin Esen, Ebru Özkan, Okan Yalabık, Kaan Yıldırım, Damla Colbay ve Aytaç Şaşmaz yer alıyor.

Hekimoğlu dizisi ne zaman başlayacak? Oyuncuları kim? Hangi kanalda olacak?

HEKİMOĞLU DİZİSİNİN KONUSU

Timuçin Esen, hastanesinin tıbbi tanı uzmanlığı departmanının başındaki doktordur. Kendini aşırı beğenmesi, takıntılı davranışları, insanları önemsememesi ve boşvermişlik gibi özelliklerine rağmen ünü dört bir yana yayılmış müthiş biridir. Uzmanlık alanı, bulaşıcı hastalıklardır. Hiç kimsenin tanı koyamadığı hastalara bir bakışta tanı koyarak onların hayatlarını kurtarmaktadır. Hastalarla, zorunlu kalmadıkça doğrudan temasa geçmemeyi tercih eder, ancak ekibindeki doktorların psikolojilerini de sürekli olarak bozmaktadır.

         




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