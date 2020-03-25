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  3. Hekimoğlu 14. bölüm fragmanı yayınlandı | Hekimoğlu kovuluyor!

Hekimoğlu 14. bölüm fragmanı yayınlandı | Hekimoğlu kovuluyor!

Herkes tarafından merakla beklenen Hekimoğlu 14. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Vahap'tan kaçmanın yollarını arayan Ateş Hekimoğlu'nun Yönetim kurulu toplantısında istifası oylamaya sunulur. Oy birliğiyle kovulduğunu öğrenen Hekimoğlu yeni bölümde acaba ne yapacak?

KANAL D ekranlarının sevilen dizisi Hekimoğlu 14. bölüm fragmanı yayınlandı. Herkesin merakla araştırdığı yeni bölüm fragmanı ve daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz.

HEKİMOĞLU DİZİSİNİN KONUSU

Timuçin Esen, hastanesinin tıbbi tanı uzmanlığı departmanının başındaki doktordur. Kendini aşırı beğenmesi, takıntılı davranışları, insanları önemsememesi ve boşvermişlik gibi özelliklerine rağmen ünü dört bir yana yayılmış müthiş biridir. Uzmanlık alanı, bulaşıcı hastalıklardır. Hiç kimsenin tanı koyamadığı hastalara bir bakışta tanı koyarak onların hayatlarını kurtarmaktadır. Hastalarla, zorunlu kalmadıkça doğrudan temasa geçmemeyi tercih eder, ancak ekibindeki doktorların psikolojilerini de sürekli olarak bozmaktadır. 

Hekimoğlu 13. bölüm fragmanı yayınlandı | Ekipten kim ayrıldı?

HEKİMOĞLU OYUNCULARI

Timuçin Esen

 Ebru Özkan

 Okan Yalabık

 Kaan Yıldırım

 Damla Colbay

 Aytaç Şaşmaz

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25 Mart 2020 Çarşamba 09:00

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