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Hekimoğlu 15. bölüm fragmanı yayınlandı |Hekimoğlu'nu görmeye gelen kişi kim?

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Hekimoğlu 15. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Zeynep ile Ateş arasında neler olacağı merak konusu oluyor. İpek, bu ikili arasındaki durumu Orhan'a sorarak neyi öğrenmek istiyor? Ateş'i görmeye gelen kadın kim? Bu soruların cevapları haberimizde...

KANAL D ekranlarının sevilen dizisi Hekimoğlu 15. bölüm fragmanı yayınlandı. Herkesin merakla araştırdığı yeni bölüm fragmanı ve daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz.

HEKİMOĞLU DİZİSİNİN KONUSU

Timuçin Esen, hastanesinin tıbbi tanı uzmanlığı departmanının başındaki doktordur. Kendini aşırı beğenmesi, takıntılı davranışları, insanları önemsememesi ve boşvermişlik gibi özelliklerine rağmen ünü dört bir yana yayılmış müthiş biridir. Uzmanlık alanı, bulaşıcı hastalıklardır. Hiç kimsenin tanı koyamadığı hastalara bir bakışta tanı koyarak onların hayatlarını kurtarmaktadır. Hastalarla, zorunlu kalmadıkça doğrudan temasa geçmemeyi tercih eder, ancak ekibindeki doktorların psikolojilerini de sürekli olarak bozmaktadır. 

Hekimoğlu 15. bölüm fragmanı yayınlandı |Hekimoğlu'nu görmeye gelen kişi kim?

HEKİMOĞLU OYUNCULARI

Timuçin Esen

 Ebru Özkan

 Okan Yalabık

 Kaan Yıldırım

 Damla Colbay

 Aytaç Şaşmaz

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11 Ağustos 2020 Salı 14:47
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