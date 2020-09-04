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Hekimoğlu 16. bölüm fragmanı yayınlandı | Ateş Hekimoğlu hasta yatağında!

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Hekimoğlu 16. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Hekimoğlu için durum zorlaşmaya başladı. Zeynep ile Ateş arasındaki durum merak konusu olurken yeni bir vakayı çözmeye çalışan Hekimoğlu ise kendini hasta yatağında buluyor.

KANAL D ekranlarının sevilen dizisi Hekimoğlu 16. bölüm fragmanı yayınlandı. Herkesin merakla araştırdığı yeni bölüm fragmanı ve daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz.

HEKİMOĞLU DİZİSİNİN KONUSU

Timuçin Esen, hastanesinin tıbbi tanı uzmanlığı departmanının başındaki doktordur. Kendini aşırı beğenmesi, takıntılı davranışları, insanları önemsememesi ve boşvermişlik gibi özelliklerine rağmen ünü dört bir yana yayılmış müthiş biridir. Uzmanlık alanı, bulaşıcı hastalıklardır. Hiç kimsenin tanı koyamadığı hastalara bir bakışta tanı koyarak onların hayatlarını kurtarmaktadır. Hastalarla, zorunlu kalmadıkça doğrudan temasa geçmemeyi tercih eder, ancak ekibindeki doktorların psikolojilerini de sürekli olarak bozmaktadır. 

Hekimoğlu 16. bölüm fragmanı yayınlandı | Ateş Hekimoğlu hasta yatağında!

HEKİMOĞLU OYUNCULARI

Timuçin Esen

 Ebru Özkan

 Okan Yalabık

 Kaan Yıldırım

 Damla Colbay

 Aytaç Şaşmaz

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04 Eylül 2020 Cuma 10:37
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