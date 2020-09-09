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Hekimoğlu 17. bölüm fragmanı yayınlandı | Ateş Selin'i geri kazabilecek mi?

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Hekimoğlu 17. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Ateş, Selin'in eşiyle tanışıyor. Selin'i geri kazanmak için eşini tedavi etmeye karar veren Ateş, aslında eski eşi Selin'e olan ilgisini fark ediyor. Metin'in hiçbir tedaviye cevap vermiyor oluşu Selin'i üzüyor.

KANAL D ekranlarının sevilen dizisi Hekimoğlu 17. bölüm fragmanı yayınlandı. Herkesin merakla araştırdığı yeni bölüm fragmanı ve daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz.

HEKİMOĞLU DİZİSİNİN KONUSU

Timuçin Esen, hastanesinin tıbbi tanı uzmanlığı departmanının başındaki doktordur. Kendini aşırı beğenmesi, takıntılı davranışları, insanları önemsememesi ve boşvermişlik gibi özelliklerine rağmen ünü dört bir yana yayılmış müthiş biridir. Uzmanlık alanı, bulaşıcı hastalıklardır. Hiç kimsenin tanı koyamadığı hastalara bir bakışta tanı koyarak onların hayatlarını kurtarmaktadır. Hastalarla, zorunlu kalmadıkça doğrudan temasa geçmemeyi tercih eder, ancak ekibindeki doktorların psikolojilerini de sürekli olarak bozmaktadır. 

Hekimoğlu 17. bölüm fragmanı yayınlandı | Ateş Selin'i geri kazabilecek mi?

HEKİMOĞLU OYUNCULARI

Timuçin Esen

 Ebru Özkan

 Okan Yalabık

 Kaan Yıldırım

 Damla Colbay

 Aytaç Şaşmaz

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09 Eylül 2020 Çarşamba 16:27
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