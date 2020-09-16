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Hekimoğlu 18. bölüm fragmanı yayınlandı | Ateş küçük kızı kurtarabilecek mi?

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Hekimoğlu 18. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Ateş küçük bir kız çocuğununhayatını kurtarmak için tehlikeli bir yol deniyor. Başka çaresi olmadığı için bu yola giren Ateş, yapacağı operasyonla küçük kızın hayatını kurtarabilecek mi?

KANAL D ekranlarının sevilen dizisi Hekimoğlu 18. bölüm fragmanı yayınlandı. Herkesin merakla araştırdığı yeni bölüm fragmanı ve daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz.

HEKİMOĞLU DİZİSİNİN KONUSU

Timuçin Esen, hastanesinin tıbbi tanı uzmanlığı departmanının başındaki doktordur. Kendini aşırı beğenmesi, takıntılı davranışları, insanları önemsememesi ve boşvermişlik gibi özelliklerine rağmen ünü dört bir yana yayılmış müthiş biridir. Uzmanlık alanı, bulaşıcı hastalıklardır. Hiç kimsenin tanı koyamadığı hastalara bir bakışta tanı koyarak onların hayatlarını kurtarmaktadır. Hastalarla, zorunlu kalmadıkça doğrudan temasa geçmemeyi tercih eder, ancak ekibindeki doktorların psikolojilerini de sürekli olarak bozmaktadır. 

Hekimoğlu 18. bölüm fragmanı yayınlandı | Ateş küçük kızı kurtarabilecek mi?

HEKİMOĞLU OYUNCULARI

Timuçin Esen

 Ebru Özkan

 Okan Yalabık

 Kaan Yıldırım

 Damla Colbay

 Aytaç Şaşmaz

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16 Eylül 2020 Çarşamba 08:31
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