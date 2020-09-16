Hekimoğlu 18. bölüm fragmanı yayınlandı | Ateş küçük kızı kurtarabilecek mi?

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Hekimoğlu 18. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Ateş küçük bir kız çocuğununhayatını kurtarmak için tehlikeli bir yol deniyor. Başka çaresi olmadığı için bu yola giren Ateş, yapacağı operasyonla küçük kızın hayatını kurtarabilecek mi?