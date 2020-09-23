Hekimoğlu 19. bölüm fragmanı yayınlandı | Ateş ve İpek arasında gerilim artıyor!

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Hekimoğlu 19. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Ateş, İpek'e meydan okur ve ekibine zor kullanarak da olsa İpek için araştırma yaptırır. Öte yandan elini kaybetmek üzere olan bir hasta herkesin kendisini sorgulamasına sebep olur.