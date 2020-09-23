Hekimoğlu 19. bölüm fragmanı yayınlandı | Ateş ve İpek arasında gerilim artıyor!
KANAL D ekranlarının sevilen dizisi Hekimoğlu 19. bölüm fragmanı yayınlandı. Herkesin merakla araştırdığı yeni bölüm fragmanı ve daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz.
HEKİMOĞLU DİZİSİNİN KONUSU
Timuçin Esen, hastanesinin tıbbi tanı uzmanlığı departmanının başındaki doktordur. Kendini aşırı beğenmesi, takıntılı davranışları, insanları önemsememesi ve boşvermişlik gibi özelliklerine rağmen ünü dört bir yana yayılmış müthiş biridir. Uzmanlık alanı, bulaşıcı hastalıklardır. Hiç kimsenin tanı koyamadığı hastalara bir bakışta tanı koyarak onların hayatlarını kurtarmaktadır. Hastalarla, zorunlu kalmadıkça doğrudan temasa geçmemeyi tercih eder, ancak ekibindeki doktorların psikolojilerini de sürekli olarak bozmaktadır.
HEKİMOĞLU OYUNCULARI
Timuçin Esen
Ebru Özkan
Okan Yalabık
Kaan Yıldırım
Damla Colbay
Aytaç Şaşmaz
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