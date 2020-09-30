Hekimoğlu 20. bölüm fragmanı yayınlandı | Ateş ve hasta arasında büyük rekabet!

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Hekimoğlu 20. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Ateş Hekimoğlu bir yandan karşısına çıkan dişli hasta ile baş etmeye çalışırken bir yandan da İpek'in hayatındaki değişim ile ilgili kendisini sorguluyor.