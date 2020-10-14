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Hekimoğlu 22. bölüm fragmanı yayınlandı | Ateş'in aklını karıştıran hasta!

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Hekimoğlu 22. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında hastaya kanser teşhisi koyan Ateş Hekimoğlu, karmaşık bir vakayla karşı karşıya geliyor. Öte yandan Ateş, Selin'in duygularından emin olmaya çalışırken aldığı cevap karşısında kafası karışıyor.

KANAL D ekranlarının sevilen dizisi Hekimoğlu 22. bölüm fragmanı yayınlandı. Herkesin merakla araştırdığı yeni bölüm fragmanı ve daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz.

HEKİMOĞLU DİZİSİNİN KONUSU

Timuçin Esen, hastanesinin tıbbi tanı uzmanlığı departmanının başındaki doktordur. Kendini aşırı beğenmesi, takıntılı davranışları, insanları önemsememesi ve boşvermişlik gibi özelliklerine rağmen ünü dört bir yana yayılmış müthiş biridir. Uzmanlık alanı, bulaşıcı hastalıklardır. Hiç kimsenin tanı koyamadığı hastalara bir bakışta tanı koyarak onların hayatlarını kurtarmaktadır. Hastalarla, zorunlu kalmadıkça doğrudan temasa geçmemeyi tercih eder, ancak ekibindeki doktorların psikolojilerini de sürekli olarak bozmaktadır. 

Hekimoğlu 22. bölüm fragmanı yayınlandı | Ateş'in aklını karıştıran hasta!

HEKİMOĞLU OYUNCULARI

Timuçin Esen

 Ebru Özkan

 Okan Yalabık

 Kaan Yıldırım

 Damla Colbay

 Aytaç Şaşmaz

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14 Ekim 2020 Çarşamba 09:33
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