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Hekimoğlu 24. bölüm fragmanı yayınlandı | Ateş Emre'yi kurtarabilecek mi?

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Hekimoğlu 24. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanda Emre bir kişinin ölümü yüzünden kurul kararıyla hastaneden atılma durumuyla karşı karşıya kalıyor. Zeynep'in tedirgin olduğu bu durum karşısında Ateş, Emre'yi kurula karşı nasıl savunacak? sorusu izleyiciler tarafından merak

KANAL D ekranlarının sevilen dizisi Hekimoğlu 24. bölüm fragmanı yayınlandı. Herkesin merakla araştırdığı yeni bölüm fragmanı ve daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz.

HEKİMOĞLU DİZİSİNİN KONUSU

Timuçin Esen, hastanesinin tıbbi tanı uzmanlığı departmanının başındaki doktordur. Kendini aşırı beğenmesi, takıntılı davranışları, insanları önemsememesi ve boşvermişlik gibi özelliklerine rağmen ünü dört bir yana yayılmış müthiş biridir. Uzmanlık alanı, bulaşıcı hastalıklardır. Hiç kimsenin tanı koyamadığı hastalara bir bakışta tanı koyarak onların hayatlarını kurtarmaktadır. Hastalarla, zorunlu kalmadıkça doğrudan temasa geçmemeyi tercih eder, ancak ekibindeki doktorların psikolojilerini de sürekli olarak bozmaktadır. 

Hekimoğlu 24. bölüm fragmanı yayınlandı | Ateş Emre'yi kurtarabilecek mi?

HEKİMOĞLU OYUNCULARI

Timuçin Esen

 Ebru Özkan

 Okan Yalabık

 Kaan Yıldırım

 Damla Colbay

 Aytaç Şaşmaz

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28 Ekim 2020 Çarşamba 09:28
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