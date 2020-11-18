Hekimoğlu 26. bölüm fragmanı yayınlandı | Hekimoğlu'nun aldığı vakada büyük sürpriz!

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Hekimoğlu 26. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanda Ateş Hekimoğlu'nun kendi isteğiyle aldığı vaka herkesi merak içinde bırakırken ekibin bu durumun üstüne gidip Hekimoğlu'nu dedektif gibi izlemesi dikkatleri çekiyor.

KANAL D ekranlarının sevilen dizisi Hekimoğlu 26. bölüm fragmanı yayınlandı. Herkesin merakla araştırdığı yeni bölüm fragmanı ve daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz.

HEKİMOĞLU DİZİSİNİN KONUSU

Timuçin Esen, hastanesinin tıbbi tanı uzmanlığı departmanının başındaki doktordur. Kendini aşırı beğenmesi, takıntılı davranışları, insanları önemsememesi ve boşvermişlik gibi özelliklerine rağmen ünü dört bir yana yayılmış müthiş biridir. Uzmanlık alanı, bulaşıcı hastalıklardır. Hiç kimsenin tanı koyamadığı hastalara bir bakışta tanı koyarak onların hayatlarını kurtarmaktadır. Hastalarla, zorunlu kalmadıkça doğrudan temasa geçmemeyi tercih eder, ancak ekibindeki doktorların psikolojilerini de sürekli olarak bozmaktadır.

HEKİMOĞLU OYUNCULARI

Timuçin Esen

Ebru Özkan

Okan Yalabık

Kaan Yıldırım

Damla Colbay

Aytaç Şaşmaz

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