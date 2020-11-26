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Hekimoğlu 27. bölüm fragmanı yayınlandı | Emre ile Zeynep Ateş'in alay konusu oluyor!

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Hekimoğlu 27. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanda Ateş Hekimoğlu yeni hastanın durumunun iyiye dönmesiyle ile ilgili Emre ve Zeynep'le çözüm yolları arıyor. Zeynep çözümü bulurken Emre ile arasında yaşanan gerginlik Ateş'in gözünden kaçmıyor.

KANAL D ekranlarının sevilen dizisi Hekimoğlu 27. bölüm fragmanı yayınlandı. Herkesin merakla araştırdığı yeni bölüm fragmanı ve daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz.

HEKİMOĞLU DİZİSİNİN KONUSU

Timuçin Esen, hastanesinin tıbbi tanı uzmanlığı departmanının başındaki doktordur. Kendini aşırı beğenmesi, takıntılı davranışları, insanları önemsememesi ve boşvermişlik gibi özelliklerine rağmen ünü dört bir yana yayılmış müthiş biridir. Uzmanlık alanı, bulaşıcı hastalıklardır. Hiç kimsenin tanı koyamadığı hastalara bir bakışta tanı koyarak onların hayatlarını kurtarmaktadır. Hastalarla, zorunlu kalmadıkça doğrudan temasa geçmemeyi tercih eder, ancak ekibindeki doktorların psikolojilerini de sürekli olarak bozmaktadır. 

Hekimoğlu 27. bölüm fragmanı yayınlandı | Emre ile Zeynep Ateş'in alay konusu oluyor!

HEKİMOĞLU OYUNCULARI

Timuçin Esen

 Ebru Özkan

 Okan Yalabık

 Kaan Yıldırım

 Damla Colbay

 Aytaç Şaşmaz

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26 Kasım 2020 Perşembe 09:52
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