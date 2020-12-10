Hekimoğlu 29. bölüm fragmanı yayınlandı | Ateş, Memoli'yi kurtarabilecek mi?

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Hekimoğlu 29. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanda Ateş ve ekibi Memoli'nin hastalığına bir türlü tanı koyamazken Memoli'nin ağrıları ise gün geçtikçe artmaktadır. Ekip, Memoli'nin hayatını kurtarmak için büyük çaba sarf ederken Ateş'in sakin tutumu herkesi şaşırtır.

KANAL D ekranlarının sevilen dizisi Hekimoğlu 29. bölüm fragmanı yayınlandı. Herkesin merakla araştırdığı yeni bölüm fragmanı ve daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz.

HEKİMOĞLU DİZİSİNİN KONUSU

Timuçin Esen, hastanesinin tıbbi tanı uzmanlığı departmanının başındaki doktordur. Kendini aşırı beğenmesi, takıntılı davranışları, insanları önemsememesi ve boşvermişlik gibi özelliklerine rağmen ünü dört bir yana yayılmış müthiş biridir. Uzmanlık alanı, bulaşıcı hastalıklardır. Hiç kimsenin tanı koyamadığı hastalara bir bakışta tanı koyarak onların hayatlarını kurtarmaktadır. Hastalarla, zorunlu kalmadıkça doğrudan temasa geçmemeyi tercih eder, ancak ekibindeki doktorların psikolojilerini de sürekli olarak bozmaktadır.

HEKİMOĞLU OYUNCULARI

Timuçin Esen

Ebru Özkan

Okan Yalabık

Kaan Yıldırım

Damla Colbay

Aytaç Şaşmaz

Sefirin Kızı 32. bölüm fragmanı yayınlandı | Sancar Menekşe'nin hamile olmadığı öğreniyor!

Arıza 14. bölüm fragmanı yayınlandı | Ali Rıza konsorsiyumu ifşa edecek mi?

Hercai 51. bölüm fragmanı yayınlandı | Miran ve Reyhan'ın Reyhani oyunu büyülüyor!

Ramo 24. bölüm fragmanı yayınlandı | Ramo, Fidan'ın intikamı için harekete geçiyor!