Hekimoğlu 30. bölüm fragmanı yayınlandı | Hekimoğlu'nu vuran kişi kim?

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Hekimoğlu 30. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanda Ateş Hekimoğlu, hastaneye gelen bir kişi tarafından vurulur. Hekimoğlu ise yatağından kalkıp o kişinin kim olduğunu öğrenmek için onun yanına giderek sorguya tutar.