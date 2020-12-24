Hekimoğlu 31. bölüm fragmanı yayınlandı | Ateş ve İpek'in izin düellosu!

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Hekimoğlu 31. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanda Ateş'in bir hastaya yapacağı riskli bir operasyon için İpek'ten izin istemektedir. Ancak İpek, hastanın hayatını tehlikeye atacak bu karar için Ateş'e izin vermemektedir. Ateş ise istediği izni almaya kararlıdır.