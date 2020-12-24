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Hekimoğlu 31. bölüm fragmanı yayınlandı | Ateş ve İpek'in izin düellosu!

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Hekimoğlu 31. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanda Ateş'in bir hastaya yapacağı riskli bir operasyon için İpek'ten izin istemektedir. Ancak İpek, hastanın hayatını tehlikeye atacak bu karar için Ateş'e izin vermemektedir. Ateş ise istediği izni almaya kararlıdır.

KANAL D ekranlarının sevilen dizisi Hekimoğlu 31. bölüm fragmanı yayınlandı. Herkesin merakla araştırdığı yeni bölüm fragmanı ve daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz.

HEKİMOĞLU DİZİSİNİN KONUSU

Timuçin Esen, hastanesinin tıbbi tanı uzmanlığı departmanının başındaki doktordur. Kendini aşırı beğenmesi, takıntılı davranışları, insanları önemsememesi ve boşvermişlik gibi özelliklerine rağmen ünü dört bir yana yayılmış müthiş biridir. Uzmanlık alanı, bulaşıcı hastalıklardır. Hiç kimsenin tanı koyamadığı hastalara bir bakışta tanı koyarak onların hayatlarını kurtarmaktadır. Hastalarla, zorunlu kalmadıkça doğrudan temasa geçmemeyi tercih eder, ancak ekibindeki doktorların psikolojilerini de sürekli olarak bozmaktadır. 

Hekimoğlu 31. bölüm fragmanı yayınlandı | Ateş ve İpek'in izin düellosu!

HEKİMOĞLU OYUNCULARI

Timuçin Esen

 Ebru Özkan

 Okan Yalabık

 Kaan Yıldırım

 Damla Colbay

 Aytaç Şaşmaz

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24 Aralık 2020 Perşembe 09:37
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