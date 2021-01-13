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Hekimoğlu 33. bölüm fragmanı yayınlandı | Hekimoğlu soruşturmaya alınıyor!

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Hekimoğlu 33. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanda bir yandan evine giren polislerin yüksek sayıda ağrı kesici bulmasıyla başı derde giren Ateş Hekimoğlu, bir yandan da İpek'in tüm ısrarlarına rağmen kritik bir hastaya müdahalede bulunuyor.

KANAL D ekranlarının sevilen dizisi Hekimoğlu 33. bölüm fragmanı yayınlandı. Herkesin merakla araştırdığı yeni bölüm fragmanı ve daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz.

HEKİMOĞLU DİZİSİNİN KONUSU

Timuçin Esen, hastanesinin tıbbi tanı uzmanlığı departmanının başındaki doktordur. Kendini aşırı beğenmesi, takıntılı davranışları, insanları önemsememesi ve boşvermişlik gibi özelliklerine rağmen ünü dört bir yana yayılmış müthiş biridir. Uzmanlık alanı, bulaşıcı hastalıklardır. Hiç kimsenin tanı koyamadığı hastalara bir bakışta tanı koyarak onların hayatlarını kurtarmaktadır. Hastalarla, zorunlu kalmadıkça doğrudan temasa geçmemeyi tercih eder, ancak ekibindeki doktorların psikolojilerini de sürekli olarak bozmaktadır. 

Hekimoğlu 33. bölüm fragmanı yayınlandı | Hekimoğlu soruşturmaya alınıyor!

HEKİMOĞLU OYUNCULARI

Timuçin Esen

 Ebru Özkan

 Okan Yalabık

 Kaan Yıldırım

 Damla Colbay

 Aytaç Şaşmaz

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13 Ocak 2021 Çarşamba 11:23
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