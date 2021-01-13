Hekimoğlu 33. bölüm fragmanı yayınlandı | Hekimoğlu soruşturmaya alınıyor!

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Hekimoğlu 33. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanda bir yandan evine giren polislerin yüksek sayıda ağrı kesici bulmasıyla başı derde giren Ateş Hekimoğlu, bir yandan da İpek'in tüm ısrarlarına rağmen kritik bir hastaya müdahalede bulunuyor.