Hekimoğlu 34. bölüm fragmanı yayınlandı | Mahir, Hekimoğlu ve ekibinin peşinde!

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Hekimoğlu 34. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanda Ateş Hekimoğlu'nu yakalamak isteyen Mahir hem ekibi hem de Orhan'ı zor duruma sokuyor. Orhan'ın teslim ol sözüne olumsuz cevap veren Hekimoğlu'nun ardından Orhan bir seçim yapmak zorunda kalıyor.

KANAL D ekranlarının sevilen dizisi Hekimoğlu 34. bölüm fragmanı yayınlandı. Herkesin merakla araştırdığı yeni bölüm fragmanı ve daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz.

HEKİMOĞLU DİZİSİNİN KONUSU

Timuçin Esen, hastanesinin tıbbi tanı uzmanlığı departmanının başındaki doktordur. Kendini aşırı beğenmesi, takıntılı davranışları, insanları önemsememesi ve boşvermişlik gibi özelliklerine rağmen ünü dört bir yana yayılmış müthiş biridir. Uzmanlık alanı, bulaşıcı hastalıklardır. Hiç kimsenin tanı koyamadığı hastalara bir bakışta tanı koyarak onların hayatlarını kurtarmaktadır. Hastalarla, zorunlu kalmadıkça doğrudan temasa geçmemeyi tercih eder, ancak ekibindeki doktorların psikolojilerini de sürekli olarak bozmaktadır.

HEKİMOĞLU OYUNCULARI

Timuçin Esen

Ebru Özkan

Okan Yalabık

Kaan Yıldırım

Damla Colbay

Aytaç Şaşmaz

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