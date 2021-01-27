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Hekimoğlu 35. bölüm fragmanı yayınlandı! | Mahir, ekibi zorluyor!

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Hekimoğlu 35. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Ateş Hekimoğlu ilaçlarını alamayıp yoksunluk atakları geçirirken Mahir ise Hekimoğlu'nu tutuklamak için ekibe baskı yapıyor. Mahir, Hekimoğlu'ndan istediğini alabilecek mi?

KANAL D ekranlarının sevilen dizisi Hekimoğlu 35. bölüm fragmanı yayınlandı. Herkesin merakla araştırdığı yeni bölüm fragmanı ve daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz.

HEKİMOĞLU DİZİSİNİN KONUSU

Timuçin Esen, hastanesinin tıbbi tanı uzmanlığı departmanının başındaki doktordur. Kendini aşırı beğenmesi, takıntılı davranışları, insanları önemsememesi ve boşvermişlik gibi özelliklerine rağmen ünü dört bir yana yayılmış müthiş biridir. Uzmanlık alanı, bulaşıcı hastalıklardır. Hiç kimsenin tanı koyamadığı hastalara bir bakışta tanı koyarak onların hayatlarını kurtarmaktadır. Hastalarla, zorunlu kalmadıkça doğrudan temasa geçmemeyi tercih eder, ancak ekibindeki doktorların psikolojilerini de sürekli olarak bozmaktadır. 

Hekimoğlu 35. bölüm fragmanı yayınlandı! | Mahir, ekibi zorluyor!

HEKİMOĞLU OYUNCULARI

Timuçin Esen

 Ebru Özkan

 Okan Yalabık

 Kaan Yıldırım

 Damla Colbay

 Aytaç Şaşmaz

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27 Ocak 2021 Çarşamba 09:43
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