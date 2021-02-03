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Hekimoğlu 36. bölüm fragmanı yayınlandı! | Hekimoğlu'nun zor kararı!

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Hekimoğlu 36. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Orhan'ın Mahir'e gerçekleri anlatması Hekimoğlu'nu zor duruma sokar. Herkes yaptığı seçim için Orhan'a yüklenirken rehabilitasyon ve hapishane arasında karar vermek zorunda kalan Ateş'e ise seçimine kadar hasta verilmeyeceği söylenir.

KANAL D ekranlarının sevilen dizisi Hekimoğlu 36. bölüm fragmanı yayınlandı. Herkesin merakla araştırdığı yeni bölüm fragmanı ve daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz.

HEKİMOĞLU DİZİSİNİN KONUSU

Timuçin Esen, hastanesinin tıbbi tanı uzmanlığı departmanının başındaki doktordur. Kendini aşırı beğenmesi, takıntılı davranışları, insanları önemsememesi ve boşvermişlik gibi özelliklerine rağmen ünü dört bir yana yayılmış müthiş biridir. Uzmanlık alanı, bulaşıcı hastalıklardır. Hiç kimsenin tanı koyamadığı hastalara bir bakışta tanı koyarak onların hayatlarını kurtarmaktadır. Hastalarla, zorunlu kalmadıkça doğrudan temasa geçmemeyi tercih eder, ancak ekibindeki doktorların psikolojilerini de sürekli olarak bozmaktadır. 

Hekimoğlu 36. bölüm fragmanı yayınlandı! | Hekimoğlu'nun zor kararı!

HEKİMOĞLU OYUNCULARI

Timuçin Esen

 Ebru Özkan

 Okan Yalabık

 Kaan Yıldırım

 Damla Colbay

 Aytaç Şaşmaz

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03 Şubat 2021 Çarşamba 09:50
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