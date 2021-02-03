Hekimoğlu 36. bölüm fragmanı yayınlandı! | Hekimoğlu'nun zor kararı!

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Hekimoğlu 36. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Orhan'ın Mahir'e gerçekleri anlatması Hekimoğlu'nu zor duruma sokar. Herkes yaptığı seçim için Orhan'a yüklenirken rehabilitasyon ve hapishane arasında karar vermek zorunda kalan Ateş'e ise seçimine kadar hasta verilmeyeceği söylenir.